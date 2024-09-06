На ветстанциях Подмосковья зарегистрировали более 3 тыс животных с начала года

С января этого года в Московской области зарегистрировано свыше 3,3 тыс. домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Самые большие показатели отмечаются в следующих муниципалитетах: Одинцово — зарегистрировано 387 питомцев, Мытищи — 223, Балашиха и Реутов — 173, Люберцы — 162, Наро-Фоминск — 157, Домодедово и Подольск — 149.

Помимо регистрации, на базе всех ветеринарных станций министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводится чипирование питомцев. В рамках данной процедуры под кожу устанавливается абсолютно безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип. Животному присваивается номер, информация о нем и владельце заносится в базу данных. Так, в случае потери можно быстро найти четвероногого друга и вернуть домой.

В конце августа в парках Подмосковья стартовала акция, организаторами которой выступили Минисельхозпрод и Минблаг Московской области. Прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать питомца. Подробная информация, адреса и время работы мобильных офисов указаны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.