На ВДНХ создана одна из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в Москве

Цифровая экосистема МТС в рамках госконтракта в партнерстве с департаментом информационных технологий Москвы завершила очередной этап создания на ВДНХ одной из крупнейших в мегаполисе зон бесплатного публичного Wi-Fi, сообщает пресс-служба оператора.

Емкость сети позволяет пользоваться интернетом одномоментно 50 тыс. человек.

Сейчас городская сеть на ВДНХ состоит из 119 точек доступа, что делает ее одной из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в столице. Wi-Fi доступен гостям выставки на всех ее самых популярных локациях.

Проектирование размещения точек доступа выполнено с учетом анализа посещаемости локаций и необходимости сохранить исторический внешний вид и уникальные архитектурные особенности объектов культурного наследия страны.

«ВДНХ — это один из символов Москвы, один из неоспоримых центров притяжения не только жителей столицы, но и ее многочисленных гостей. Большинство посетителей выставки прямо отсюда активно делятся фотографиями и видео и стримят, что требует стабильного интернета, а построенная современная Wi-Fi-сеть позволяет пользоваться им без ограничений и оплаты, — прокомментировала коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Наталья Тимощук.

Сеть бесплатного беспроводного доступа в интернет на территории ВДНХ является частью единого информационно-коммуникационного пространства Wi-Fi в Москве. Для подключения нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или SMS-сообщения с кодом, который приходит на телефон.