На «Цифровом ликбезе» в Подмосковье расскажут, как защититься от кибермошенников

Начался новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», который продлится до 4 мая 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В новом сезоне эксперты VK расскажут учащимся 1 — 11 классов о том, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании и как защитить себя и близких от интернет-мошенников.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Все материалы представлены в виде анимационных роликов, которые подходят для учебной программы.

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных». Его уроки посвящены безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения.

На сайте проекта представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.