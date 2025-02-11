На крупнейшей точке обмена интернет-трафика в Москве произошел сбой

Временные трудности могут возникнуть в работе ряда российских операторов связи из-за сбоя на крупнейшей точке обмена трафика в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным ведомства, в Москве во вторник произошел сбой электропитания на крупнейшей в РФ точке межоператорского обмена интернет-трафика.

Предварительно, массовых проблем в работе сервисов и просадки трафика не должно возникнуть. Однако некоторые операторы связи все же могут столкнуться с неполадками, предупреждают в ведомстве.

31 января был зафиксирован массовый сбой в работе российских операторов. Неполадки фиксировались в работе МТС, МГТС, Tele2, «Билайна» и т. д.