На крупнейшей точке обмена интернет-трафика в Москве произошел сбой
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Временные трудности могут возникнуть в работе ряда российских операторов связи из-за сбоя на крупнейшей точке обмена трафика в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным ведомства, в Москве во вторник произошел сбой электропитания на крупнейшей в РФ точке межоператорского обмена интернет-трафика.
Предварительно, массовых проблем в работе сервисов и просадки трафика не должно возникнуть. Однако некоторые операторы связи все же могут столкнуться с неполадками, предупреждают в ведомстве.
31 января был зафиксирован массовый сбой в работе российских операторов. Неполадки фиксировались в работе МТС, МГТС, Tele2, «Билайна» и т. д.