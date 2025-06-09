На территории Серпуховского роддома состоялся праздник ко Дню защиты детей

На территории Серпуховского родильного дома 6 июня состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей, а также День открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Для мам, беременных женщин, юных жителей и всех желающих была подготовлена насыщенная программа с розыгрышами призов, вручением подарков, творческими номерами, мастер-классами и многим другим.

С приветственным словом к гостям обратились исполняющий обязанности главного врача Серпуховского роддома Александр Скобенников, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц, представители администрации муниципалитета.

Специалисты медицинского учреждения поздравили присутствующих с Днем защиты детей и проинформировали о новых возможностях роддома — открытии трех коек для второго этапа выхаживания новорожденных, а также о родах в Подмосковье.

Сотрудники Кадрового центра Подмосковья рассказали возможности для женщин в декрете бесплатно пройти профессиональное обучение или курсы повышения квалификации. С более подробной информацией можно познакомиться на сайте «Работа России». Еще одна озвученная возможность — выплаты на открытие собственного дела. Детали можно узнать по ссылке:https://czn.mosreg.ru/soiskatelyam/katalog-uslug/otkrytie-sobstvennogo-dela/.

Праздник оставил теплые впечатления и яркие эмоции, как у детей, так и у взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.