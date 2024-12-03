На территории Ленинского округа откроются 24 елочных базара

В подмосковном Ленинском городском округе откроются 24 елочных базара. Продажа главного символа новогоднего праздника в Видном, Развилке, Молоково и других населенных пунктах стартует уже в декабре, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Для жителей нашего округа уже начали устанавливать елочные базары. Здесь можно будет приобрести отечественные живые ели из Московской области, а также искусственные ели и многие другие атрибуты праздника. Для удобства жителей площадки будут расположены в разных точках муниципалитета», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

Все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендбуком проекта «Зима в Подмосковье». Елочные базары на территории Ленинского городского округа функционируют уже с 2014 года. Важно отметить, что законодательные требования продажи елок и сосен подразумевают наличие у продавца соответствующих документов от питомника, подтверждающих правомерность вырубки. Сезон продаж продлится до 10 января 2025 года.

По окончанию сезона ель можно будет сдать в пункт утилизации для дальнейшей переработки. В Ленинском округе оборудуют порядка 10 таких площадок. Ели, пихты и сосны измельчат в щепу, которая будет использоваться в парках и зоопарках для ландшафтного дизайна и улучшения качества почвы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.