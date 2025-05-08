На стелу УФСБ по Москве и Подмосковью нанесли имя Героя СССР Сергея Медведева

Торжественная церемония увековечивания памяти героя Советского Союза Сергея Ивановича Медведева состоялась в УФСБ по Москве и Московской области. Имя доблестного сотрудника органов безопасности, отдавшего жизнь при выполнении воинского долга в 1942 году, нанесли на мемориальную стелу управления, сообщила пресс-служба ведомства.

На мероприятии присутствовали не только действующие сотрудники ведомства и воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел», но и потомки героических московских чекистов.

Особыми гостями стали Вадим Бабакин с правнучками — родственники Бабакина, руководившего партизанским отрядом и павшего в 1942 году, а также Оксана Солнцева — правнучка Сергея Солнцева, возглавлявшего Рузский партизанский отряд и казненного фашистами в 1941 году. Имена этих героев также запечатлены на мемориальной стеле управления.

Сергей Медведев был уроженцем села Кромово Орловской области, он родился 12 ноября 1912 года в Мглинском уезде и начал свою карьеру в органах государственной безопасности в 1939 году.

В составе мотострелкового подразделения УНКВД Московской области он принимал активное участие в обороне столицы. Под его руководством группа, действовавшая на калининском направлении за линией фронта, успешно выполнила боевое задание: было ликвидировано 16 вражеских солдат, уничтожено две повозки с военным имуществом противника и в 11 различных точках была перерезана проводная телефонная связь, за что Медведев был награжден.

Медведев трагически погиб 22 июня 1942 года в сражении под Харьковом, когда его подразделение совершило нападение на немецкую колонну. В ходе этой операции были ликвидированы 5 танков противника и около 200 вражеских военнослужащих. Лично командир уничтожил 17 фашистских солдат и подбил один танк, прежде чем пал смертью храбрых.

Историческая справедливость восторжествовала в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: имя Сергея Ивановича Медведева, удостоенного звания Героя Советского Союза по Указу от 4 февраля 1942 года, наконец появилось на мемориале «Вечная слава чекистам, павшим в боях за Родину». Столичное Управление госбезопасности долгие годы не располагало информацией о героическом поступке своего работника, чьи останки покоятся в Шевченковском районе Харьковской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.