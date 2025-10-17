На службе государевой: петербургские коты помогают власти уже почти 300 лет

В 1745 году во дворцы Санкт-Петербурга начали завозить особых служебных котов для защиты от крыс и мышей: если легенда, что пушистый друг был у Петра I, а императрица Елизавета выписывала таких помощников из Казани, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 1745 году, 13 октября (по старому стилю 24-го), был издан Высочайший Указ, предписывающий отправку кошек ко двору. В указе содержалось распоряжение: «Отыскать в городе Казани отборных, крупных котов, обладающих навыками истребления мышей, и доставить их в Санкт-Петербург, ко Двору Ее Императорского Величества, вместе с человеком, способным осуществлять уход и кормление этих животных».

Государственный музей Эрмитаж открыл свои двери для всех желающих 5 (17) февраля 1852 года. И музейные коты, в отличие от царской власти, смогли пережить потрясения революции 1917 года.

Но самое серьезное испытание ждало их впереди. В период блокады Ленинграда кошачье население города практически исчезло, включая и эрмитажных котов. Это привело к неконтролируемому размножению мышей и крыс.

После стабилизации обстановки в Ленинград завезли несколько сотен новых кошек. Примечательно, что в Тюмени существует сквер, посвященный этим храбрым котам-мышеловам, которые отправились в осажденный город, чтобы бороться за его освобождение на своем, скрытом от человеческих глаз, фронте. Спустя некоторое время пушистые стражи порядка вернулись и в Эрмитаж.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.