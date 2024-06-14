На северо-востоке столицы жилье по реновации предоставили более 5 тыс семьям

На северо-востоке Москвы новое жилье в рамках программы реновации получили свыше 5 тыс. семей. Им предоставили 41 дом в 13 районах столицы, сообщил губернатор города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По словам мэра, свыше 70% жителей воспользовались бесплатной помощью при переезде. Всего к переселению в рамках программы на северо-востоке города начали готовиться москвичи 75 домов. На месте старых зданий возведут 13 жилых комплексов.

Помимо этого, в районах Свиблово и Останкинский появятся современные школы на 550 и 825 мест. Также здесь возведут блок начальных классов.

В Останкинском районе детсад для малышей готов уже на 50%. Второй детский сад начали возводить в Северном Медведкове.