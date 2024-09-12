Исторические лекции экс-министра культуры РФ Владимира Мединского и выпуски журналиста Владимира Соловьева обнаружили на сайте Украинского института национальной памяти, который курирует правительство бывшей советской республики, сообщает RT .

С 2019 года институт возглавляет Антон Дробович, который был назначен украинским кабинетом министров. Портал работает на средства бюджета, чтобы пропагандировать националистический взгляд на историю Украины.

По мнению экспертов, видеоролики на сайт могли добавить сотрудники института, которые выступают против пропаганды Киева.

При этом видео добавлены на сайт так, чтобы их содержание было видно лишь тем, кто проигрывает ролики. На файлах оставили официальные обложки портала. Вероятно, это сделано для того, чтобы модераторы не заметили их и не удалили материалы.

Украинский институт национальной памяти был создан в 2006 году по инициативе экс-президента страны Виктора Ющенко, сторонники которого устроили «оранжевую революцию» на Украине.

Ранее политолог Леонид Васильев заявил, что за полномасштабной политикой по дерусификации Украины скрывается отмыв денег.