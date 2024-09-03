Самая очевидная причина отказа от названия мелкой монеты, копейки, в пользу шага на Украине — отмыв денег, а идентичность – лишь фон, которым прикрывают коррупционные схемы, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Украина продолжает вести полномасштабную политику по собственной дерусификации. Попытки создать проевропейскую украинскую идентичность простираются от переписывания истории страны, которая всегда была связана с Россией, до исправления «имен» с отказом от всего русского и советского.

«Если сама цель развития национального государства более чем приемлема, то вот шаги Украины по ее достижению абсурдны и даже общественно опасны. Политика идентичности Украины строится не на созидательном и историческом фундаменте, а на ненависти и отстройке от России. Украина, стремясь выстроить национальную идентичность, стала „АнтиРоссией“», — сказал Васильев.

Поскольку Украина исторически почти не отделима от России, то ее руководство стало искать свою основу в противниках и предателях советской и царской власти. Яркими примерами их «героев» могут послужить гетман Мазепа, нацисты Шухевич, Бандера и многие другие.

«В результате Украина постепенно становится фашистским и русофобским государством, хотя значительная часть ее населения этому противится и готова отстаивать иной путь развития», — отметил политолог.

Новой вехой на пути идентичности Украины стал отказ от названия мелкой монеты копейки в пользу шага. Нацбанк Украины оправдал эту инициативу в духе устоявшегося нарратива — «восстановление справедливости и дерусификация».

«Однако более интересно рассмотреть эту инициативу в контексте СВО и огромной коррумпированности украинских властей. Во время почти полностью уничтоженной критической инфраструктуры, отсутствия возможности исполнять социальные и иные функции государством Нацбанк объявляет о намерении полностью заменить старые монеты на новые, что очень дорого обойдется бюджету», — заключил эксперт.