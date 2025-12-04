На решение оперативных задач по наказам избирателей выделено 240 млн рублей

Фракция «Единая Россия» в Мособлдуме утвердила перечень дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы Московской области на 2026 год, сформированный на основе наказов избирателей и обращений соцучреждений. Всего в него вошло свыше 300 мероприятий общим объемом финансирования 240 млн рублей. Об этом 4 декабря на заседании фракции сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что основная часть средств часть средств — свыше 164 млн рублей — пойдет на социальную сферу.

«Утвержденный перечень мероприятий формируется ежегодно на основе наказов жителей, собранных нашими депутатами по своим округам. На необходимые работы в сфере ЖКХ, в школах, больницах и других социальных объектах выделяются дополнительные средства из бюджета. Это своего рода маневренный фонд, необходимый для решения срочных задач. Он будет направлен на материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и семьям участников СВО, закупку необходимого оборудования и техники», — рассказал Брынцалов.

Кроме того, он отметил, что дополнительно на развитие сферы образования планируется выделить около 12 млн рублей, а на здравоохранение будет направлено более 64 млн рублей.

Так, например, будет направлено 1,5 млн рублей из бюджета Московской области на переоборудование помещения под реанимационное отделение Сергиево-Посадской больницы. Проведенный косметический ремонт и установка оборудования позволит без потери качества медобслуживания приступить к капитальному ремонту стационара больницы в 2026 году. Среди наказов также — приобретение интерактивного анатомического стола для колледжа «Энергия», покупка оборудования для Химкинской клинической больницы, покупка и установка стоматологического оборудования для Домодедовской стоматологической поликлиники.

«Работа с наказами избирателей продолжится, и при необходимости перечень мероприятий будет корректироваться и дополняться, чтобы максимально эффективно отвечать на запросы жителей. Такой подход позволит оперативно реагировать на вызовы времени и обеспечивать стабильное развитие региона», — резюмировал Игорь Брынцалов.