На прошлой неделе парк Елочки в Домодедове посетили порядк 22 тыс. человек

С 6 по 12 мая парк Елочки в городском округе Домодедово посетили 22 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе, передает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Он занял седьмое место.

Парк «Елочки» располагается не далеко от города Домодедово. На территории парка находится Храм Петра и Февронии и аллея молодоженов. Парк разделен на зоны аттракционов, площадь для мероприятий, кафе, различные зоны отдыха, как для активного, так и спокойного времяпрепровождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.