На портале госуслуг Подмосковья подали 50 тыс заявлений на аттестацию медиков

Более 50 тыс. электронных заявлений на аттестацию медицинских работников подали через портал госуслуг Московской области. Специалисты могут оформить присвоение квалификационной категории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Документы» — «Другое» на региональном портале. Подать заявление могут специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения Подмосковья. Медработникам присваивают вторую, первую или высшую квалификационную категорию. Претендовать на более высокую категорию можно через два года после получения предыдущей.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить подтверждающие документы. После рассмотрения заявки специалист проходит очный тестовый контроль знаний и собеседование.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение о присвоении категории направляют в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.