На портале «Библиотеки Подмосковья» оформили свыше 677 тыс читательских билетов

В 2024 году на портале «Библиотеки Подмосковья» жители оформили более 677 тыс. электронных читательских билетов, а воспользовались цифровым сервисом уже более 3,5 млн раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

С помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья» пользователи могут оформить один электронный читательский билет во все библиотеки региона, онлайн забронировать необходимое издание, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» и по ним получать книги после подтверждения заявки, а также посещать различные события и мероприятия в Подмосковных библиотеках. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе «События и проекты».

Самыми популярными направлениями на платформе в текущем году стали детская и приключенческая литература, классика и нон-фикшн.

На портале «Библиотеки Подмосковья» доступно более 6,8 млн книжных экземпляров разных жанров, которые можно получить по единому электронному читательскому билету в 921 библиотеке региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.