В Петербурге продолжается реставрация Пискаревского мемориального кладбища

Власти Санкт-Петербурга подготовили Пискаревское мемориальное кладбище к 80-летию Победы и 65-летию объекта культурного наследия федерального значения. При этом реставрационные работы на мемориале продолжаются, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2023–2025 годах на содержание мемориала и запланированные работы выделено более 280 млн рублей. Уже восстановлен мемориальный бассейн, проведен ремонт братских могил и индивидуальных захоронений, а также реставрация участка «Вечный огонь». Об этом рассказала председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова.

Она отметила, что мемориал имеет важное значение для сохранения исторической памяти. Власти советуются с ветеранами при согласовании проектов реставрации и активно привлекают их к работе с молодежью. По словам Фидриковой, изменения в декоративной подсветке мемориала вызвали большой интерес у жителей и ветеранов. В следующем году планируется модернизировать акустические системы для улучшения звучания дикторского текста и музыки во время церемоний.

Директор мемориального кладбища, Герой России Сергей Качковский подчеркнул, что главная задача сотрудников — сохранить память о подвиге ленинградцев и передать ее новым поколениям. На мемориале регулярно проходят образовательные программы и встречи с ветеранами.

В настоящее время продолжается реставрация исторической ограды кладбища. Работы ведутся поэтапно: специалисты очищают и обновляют металлические элементы, наносят защитные покрытия. В КГИОП напомнили, что в 2023 году было выдано задание на консервацию монумента «Мать-Родина» и проведение противоаварийных работ.

Вопросы сохранения мемориала обсуждались на VII международной научно-практической конференции, посвященной сохранению объектов культурного наследия. Участники отметили важность передачи исторической памяти будущим поколениям и обменялись опытом по восстановлению памятников и садово-паркового искусства.

