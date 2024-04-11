На петербургской скамейке забыли прах 84-летней пенсионерки

В Санкт-Петербурге на скамейке нашли урну с прахом пенсионерки

Жители Санкт-Петербурга обнаружили урну, как заявляется, с прахом на скамье у жилого дома в Купчино. Судя по надписям, в сосуде находился прах 84-летней женщины, сообщает Neva today .

Необычную находку сделали жители улицы Турку. Судя по надписи на урне, в ней покоится прах 84-летней женщины. Пенсионерка, если верить надписи, ушла из жизни еще в 2023 году.

Издание пишет, что в попытке разобраться в ситуации были просмотрены камеры видеонаблюдения, которые охватывали территории скамейки. Судя по ним, урну специально оставила другая пожилая горожанка, после чего она скрылась.

Соседи, по их словам, уже нашли близких женщины, оставившей сосуд с прахом на скамье. Прочие детали и обстоятельства ситуации устанавливаются.