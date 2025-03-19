На Озернинском водохранилище в Подмосковье освободили лосиху из ледового плена

На замерзшее Озернинское водохранилище забрела пятилетняя беременная лосиха. Весенний лед не выдержал вес животного. Лосиха оказалась в холодной воде, из которой никак не могла выбраться, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Ее увидели местные жители и сообщили в территориальный отдел охотничьего надзора № 1 управления государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области.

Инспекторы тут же поспешили к месту происшествия и вызвали на помощь спасателей МЧС Рузского муниципального округа и сотрудников ветеринарной службы регионального министерства сельского хозяйства.

Вытащить лосиху на обламывающийся лед водохранилища не получилось, пришлось в буквальном смысле выпиливать для нее водяную дорожку до мелководья, где участники спасательной операции животное вытащили из воды, укутали и обогрели.

Ветеринары осмотрели лосиху, подтвердили, что она беременна и заверили спасателей, что вынужденная холодная ванна не скажется негативно ни на ее здоровье, ни на состоянии будущего потомства. А потом отпустили в лес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.