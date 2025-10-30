На мероприятии в честь Дня добровольца наградили волонтеров Орехово-Зуевского округа

В Орехово-Зуевском городском округе 29 октября наградили волонтеров на торжественном мероприятии, посвященном Дню добровольца Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Орехово-Зуевском округе многие жители занимаются волонтерской деятельностью. Они не носят воинских званий, чинов, но каждый из них посвятил себя служению своему народу и стране. Они собирают гуманитарную помощь для бойцов Вооруженных Сил России и для жителей новых регионов страны, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, готовят сухие пайки и многое другое.

«Волонтеры не ждут команды, а просто делают то, что должно, то, что нужно. Сейчас они активно помогают нашим бойцам, рискуя своими жизнями, доставляют гуманитарную помощь. Они никогда не остаются в стороне, если кому-то нужна поддержка. В День добровольца Московской области вручил волонтерам заслуженные награды. Спасибо за ваши добрые дела!» — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.