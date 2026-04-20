На мемориалах Воинской славы в Подмосковье прошли субботники

В преддверии «Диктанта Победы» и 9 мая представители партии, активисты «Молодой Гвардии», юнармейцы вместе с неравнодушными жителями привели в порядок сотни объектов Воинской славы по всему региону. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Только в Балашихе партийцы привели в порядок более 40 территорий. Особое внимание уделили памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Убрали территорию, очистили монументы, покрасили заборы, лавочки. Одной из точек субботника стал мемориальный комплекс на Братском кладбище.

«Традиционно апрель, начало мая — это время, когда в Московской области проходит месяц чистоты. Вместе с активистами „единой России“, „Молодой гвардии“ выходим на улицы помогать нашим управляющим компаниям, организациям, которые отвечают за содержание чистоту в нашем городе, приглашаем наших жителей. Сегодня уделили особое внимание местам воинских захоронений, нашим мемориалам — нужно подготовить их к предстоящему 9 мая», — сказал секретарь местного отделения, глава округа Сергей Юров.

Среди точек субботника — центральная площадь округа, где расположен мемориальный комплекс «Воинам-землякам за Родину жизнь отдавшим». Обелиск боевой славы, памятник «Благодарный коллектив цеха, своим товарищам, павшим в боях за любимую Родину в Великой отечественной войне 1941-1945». Субботники в Балашихе продлятся до 25 апреля.

В Солнечногорске, несмотря на непогоду, субботники прошли на всех запланированных площадках округа: во дворах многоквартирных домов, в парках, скверах и у мемориалов. Только в Солнечногорске в акции приняли участие более 450 человек. В их числе — многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер, кандидат предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин.

«Чистота начинается не с метлы, а с отношения к месту, где ты живешь и учишься, — подчеркнул Александр Зарубин. — Сегодня здесь царила та самая энергия единства, которую не купишь ни за какие деньги. Дождь за окном, а внутри — тепло, движение, поддержка», — сказал спортсмен.

Депутаты окружного Совета от «Единой России» в Одинцово привели в порядок воинский мемориал на братской могиле в деревне Глазынино. В нем также приняли участие сотрудники коммунальных служб и жители Одинцово. Активисты собрали и вывезли бытовой мусор, сухостой, прошлогодние опавшие листья и траву. Кроме того, очистили и помыли сам мемориал.

В Химках партийцы и неравнодушные жители убирали сквер имени Марии Рубцовой — очистили сквер от бытового мусора, листвы, сухих веток. Особое внимание — мемориальной зоне. Она включает в себя несколько монументов, среди которых памятник танку Т-34.

В Люберцах единороссы убирали Центральный парк. Расчищали пешеходные дорожки, клумбы. Участвовала в субботнике и депутат Мособлдумы от «Единой России» Лидия Антонова.

«Центральный парк — это место, куда приходят сотни жителей ежедневно. От того, в каком он состоянии, зависит настроение людей. Особенно важно, что в таких акциях участвуют молодые ребята, ведь это формирует ответственное отношение к своему городу», — отметила Лидия Антонова.

Подмосковная «Единая Россия» ежегодно проводит весеннюю уборку общественных пространств. Особое внимание уделяется мемориалам и местам Славы, посвященным памяти Героев Великой Отечественной войны и ветеранам спецоперации. Только в прошлом году было организовано более 740 площадок — в субботнике приняли тысячи неравнодушных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.