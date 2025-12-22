На Лубянке в Москве хотят опять установить памятник Дзержинскому

Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе вместе с ее главой Геннадием Зюгановым обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой рассмотреть возможность восстановления памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

В письме указано, что Дзержинский — исторический герой государства. Он является олицетворением верности стране и людям.

Дзержинский, по мнению депутатов КПРФ, — пример борьбы за интересы людей для современного поколения. Для восстановления справедливости депутаты призвали снова установить памятник Дзержинскому там, где он был размещен в первый раз — на Лубянской площади в Москве.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что памятник Дзержинскому демонтировали в августе 1991 года. По его словам, то событие оказалось «торжеством антигосударственных прозападных сил».

Феликс Дзержинский родился в 1877 году, а умер в 1926-м. С 20 декабря 1917 до 6 февраля 1922 года был председателем ВЧК при СНК РСФСР.

С 30 марта 1919 до 6 июля 1923 года работал Народным комиссаром внутренних дел РСФСР. С 14 апреля 1921 до 6 июля 1923 года занимал должность Народного комиссара путей сообщения РСФСР.

С 1 марта 1922 до 18 сентября 1923 года был председателем ГПУ при НКВД РСФСР. С 6 июля 1923 до 2 февраля 1924 года занимал должность Народного комиссара путей сообщения СССР.

С 15 ноября 1923 до 20 июля 1926 года работал председателем ОГПУ СССР при СНК СССР. С 15 ноября 1923 года до 20 июля 1926 был председателем ВСНХ.

