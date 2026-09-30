На конференции «Объективно 2026» обсудили изменения на рынке посуточного жилья

В 2026 году внутренний турпоток по России продолжает расти умеренными темпами: по данным Минэкономразвития, за первое полугодие число турпоездок по стране увеличилось на 4,3%, а к концу года общий прирост поездок ожидается на уровне 2–3%. На этом фоне рынок краткосрочной аренды переходит к более стабильной динамике, а участники отрасли обсуждают развитие стандартов качества и использование ИИ-инструментов.

Эти темы стали основными на конференции «Объективно 2026» для владельцев посуточного жилья. В рамках мероприятия также представили обновления сервиса «Авито Путешествия».

Категории качества для частного жилья

На конференции объявили о запуске системы категорий качества для посуточного жилья: «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Она должна обозначать уровень объекта по аналогии с категоризацией в гостиничном сегменте. Система анализирует свыше 470 параметров — от площади и локации до оснащения бытовой техникой и качества ремонта. Для присвоения категории объекту требуется рейтинг не ниже 4,0 и полугодовая история без жалоб и нарушений.

Во время предварительного тестирования фильтр категорий комфорта занял второе место по популярности среди пользователей после фильтра по цене. После пилота в Ярославле, Нижнем Новгороде и Самаре категории стали доступны в Новосибирске, Воронеже, Челябинске и Перми. В дальнейшем разметка должна охватить всю Россию, включая объекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Динамика рынка

В 2026 году география поездок по России изменилась: интерес туристов смещается с традиционных морских курортов в сторону всесезонных горных направлений и городского и культурного туризма. При этом рост числа предложений стабилизируется.

По данным участников конференции, рынок краткосрочной аренды вошел в фазу стабилизации: после нескольких лет роста база доступных объектов увеличилась на 7% год к году против 24–25% в предыдущие периоды. Спрос на частные объекты для отдыха также продолжает увеличиваться: количество забронированных ночей выросло на 4–10% год к году в зависимости от региона.

В условиях затрудненной и подорожавшей пассажирской логистики для 80% путешественников ключевым критерием при выборе места для остановки стала выгода. При этом путешественники выбирают варианты с более предсказуемым качеством. Средняя загрузка системных управляющих достигла 66–73%, тогда как у владельцев единичных квартир осталась на уровне 53%.

«Рынок краткосрочной аренды требует от владельцев и управляющих профессионализма: гостю сейчас важны не только цена, но и понятные условия, доверие к объекту и удобный путь бронирования. При этом выгода остается главным критерием выбора. Поэтому мы помогаем партнерам быть заметнее для путешественников — поддерживаем выгодные предложения на самой платформе и в коммуникациях, развиваем инструменты управления объектами и внедряем стандартизацию жилья. Сегодня устойчиво растут те арендодатели, которые относятся к посуточной аренде как к бизнесу: знают свою аудиторию, работают с качеством сервиса и гибко управляют ценой», — отметил управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

Использование ИИ и платформенных инструментов

Отдельной темой деловой программы стало применение искусственного интеллекта и платформенных инструментов в посуточном бизнесе. Участники отрасли отметили, что на фоне роста операционных издержек автоматизация рутинных операций используется для управления расходами и сохранения рентабельности как крупными управляющими компаниями, так и владельцами отдельных объектов.

Эксперты выделили три направления применения нейросетей:

Коммуникация с гостями. Чат-боты и умные ассистенты позволяют сократить время первого ответа до нескольких секунд.

Управление ценами. Алгоритмы учитывают сезонность, конкурентное окружение и событийные всплески интереса при формировании стоимости.

Работа команды. Генеративные модели используются для подготовки описаний квартир, ответов на отзывы и координации графиков обслуживания объекта.

При сдержанном росте турпотока распределение путешественников зависит от федеральных коммуникационных кампаний и общих усилий отрасли по развитию внутреннего туризма. По прогнозам Минэкономразвития, общий прирост числа турпоездок по стране по итогам года составит 2–3%.

В рамках подготовки к зимнему сезону «Авито Путешествия» продолжат рекламные кампании, направленные на продвижение всесезонных направлений, горнолыжного отдыха и городского туризма. Площадка также развивает инструменты для настройки специальных предложений и управления скидками на даты с низким спросом.