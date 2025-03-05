На IT-планете стартовали 20 инновационных конкурсов для инженеров и ИТ-экспертов

АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» совместно с ведущими российскими компаниями и вузами объявляет о старте 4 международных и национальных инициатив, которые включают в себя 20 инновационных конкурсов по решению ИТ-задач и работе над инженерными и творческими проектами от работодателей и ведущих технологических компаний. Все инициативы направлены на поддержку и развитие талантливой молодежи. Жители России и других стран мира в возрасте от 16 лет (студенты и выпускники ОО ВО и СПО) могут принять бесплатное участие в конкурсах и побороться за главные призы: карьерные возможности, денежные вознаграждения и бесплатное обучение по различным направлениям креативной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба АНО.

С 10 января 2025 года открыт старт регистрации участников (команд) в следующих мероприятиях:

международная олимпиада «IT-Планета 2025» ( olymp.world-it-planet.org ) — XVI практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодёжи в направлении информационных и инновационных технологий.

неограниченные возможности 2025 ( upcontest.ru ) — программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ.

кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 ( sporttechcup.ru ) — открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта.

олимпиада по цифровой трансформации «Терра‑Политех 2025» (terra-politech.ru) — открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.

В указанных мероприятиях ожидается участие не менее 30 000 человек из России, стран СНГ и других стран.

Олимпиада «IT-Планета 2025» и Программа «Неограниченные возможности 2025» внесены в план мероприятий на 2025–2026 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на 2021–2030 годы, утвержденный 7 октября 2024 года Советом министров иностранных дел СНГ.

Направленность конкурсной программы данных мероприятий соответствует национальным целям «Технологическое лидерство» и «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности», охватывая востребованные направления. Например, участники смогут проверить свои навыки работы с операционной системой Astra Linux в конкурсе от «Группы Астра». Участникам конкурса Фирмы «1С» предстоит разработать собственные проекты автоматизации бизнес-процессов предприятия на платформе 1С: Предприятие 8. «РЕД СОФТ» предоставит интересные задания по работе с операционной системой «РЕД ОС». Любители баз данных смогут проверить свой уровень знания языка SQL в конкурсе от ведущего российского разработчика СУБД Postgres Professional. Участники смогут спроектировать систему обеспечения информационной безопасности организации в конкурсе от «Инфовотч» и САФУ им. Ломоносова, а также разработать учебно-методические материалы для детского дополнительного образования на базе ПАК «Рудирон».

Также конкурсная программа этого года затрагивает такие области, как программирование, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, сетевые технологии, VR/AR, свободное программное обеспечение, разработка мобильных приложений и чат-ботов, интернет вещей, цифровая трансформация социальных и технологических пространств, инновации в спорте и туризме и другие области.

Мероприятия проходят на платформе инновационных соревнований Braim.

«Современные инженерные и инновационные технологии открывают широкие перспективы для специалистов. Соревнования, проводимые при поддержке работодателей, помогают участникам оценить свои знания и навыки, адаптироваться к требованиям рынка труда и способствуют их профессиональному росту», — отметил председатель правления автономной некоммерческой организации «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» Сергей Шалашный.

Организатором мероприятий является АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке Минцифры России, Минобрнауки России, ассоциации «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт», платформы инновационных соревнований BRAIM.

Партнеры мероприятий: Группа Астра, Postgres Professional, Morizo, Фирма «1С», РЕД СОФТ, ИнфоВотч, Аквариус, РОББО, Университет ИТМО, ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова, САФУ им. М. В. Ломоносова, институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, «Не Как Все» и «Пронавыки».