На форуме «ЗЕМЛЯНЕ» планету будут учиться спасать с помощью технологий

Центральной частью форума станет интеллектуальная битва ВУЗов над решением стратегических экологических задач с помощью передовых технологий. Организаторами форума выступят правительство Архангельской области совместно с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и инновационным кластером «Ломоносов».

Тон на форуме зададут не только экологи, но и учёные с бизнесом. Студенты из более чем 30 ведущих российских и зарубежных вузов, в том числе из Беларуси, Узбекистана, Казахстана будут обсуждать технологии, которые служат сохранению и улучшению окружающего мира. В основе разработок участников — футуризм и технологии, через призму которых будет рассматриваться актуальная экоповестка. Все команды представят свои идеи, каждая из которых потенциальный проект социального экологического и технологичного предпринимательства или решение для внедрения в промышленное производство и инфраструктуру, а члены жюри назовут лучших, чьи проекты смогут в будущем стать резидентами новых кластеров Инновационной долины «Воробьевы горы» или быть реализованными вместе партнерами форума — промышленными и технологичными компаниями. В форуме примут участие медиа-звезды и авторитетные ученые, а завершится все на центральной сцене фестиваля «Белый июнь» в Архангельске.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области, назвал форум точкой отсчета для глобальной трансформации экологической политики и рассказал о том, почему «Земляне» должны получить прописку именно в этом северном регионе:

«Архангельская область — арктический регион, самый северный субъект Российской Федерации, и вопросы экологии здесь носят особенно деликатный характер. Арктическая экосистема очень хрупка. Сегодня мы видим, что вся государственная политика, мировой интерес прикован к развитию Арктики. И это будет не только логистическое освоение, Северный морской путь, но и промышленное освоение новой Арктики. А значит, нам важно аккуратно подходить к нему, но в то же время постараться избежать демонизации промышленных проектов в арктической зоне. Когда мы говорим про экологию, мы говорим о будущем. То, что мы заложим сегодня, мы оставим будущим поколениям. Мы подумали, что именно Архангельская область в этом смысле подходит лучше всего».

Губернатор напомнил, что регион — это родина и М. В. Ломоносова, и военного судостроения, и нашего российского триколора. Именно там впервые Петр, выходя на своем фрегате в Белое море, поднял сегодняшний символ российского государства. Первое фортификационное сооружение — морская крепость Новодвинская — была построена в Архангельске. Зодчего Петр забрал потом в Санкт-Петербург, где по лекалам этого форта тот построил Петропавловскую крепость.

«Поэтому мы хотим собрать в Архангельске в июне наших молодых ученых, студентов, 30 команд, каждым дать свои кейсы, чтобы они их поразбирали, потом презентовали, и попробовать создать площадку, на которой к вопросам экологии начнут относиться немножко нестандартным образом. Мы хотим создать площадку, где к вопросам экологии будут относиться нестандартно. Само название форума — „Земляне“ — уже вызов, потому что мы решили, что должны действовать в интересах всего человечества, а не только Архангельской области и даже Российской Федерации. Ведь экология касается каждого жителя нашей планеты».

Микаил Камилов, исполнительный директор Всероссийского экологического движения «Экосистема», рассказал о том, что ждёт участников «битвы университетов»:

«Мы соберем 250 участников, которые разделятся на 30 команд от разных вузов. Упор сделаем на практическую часть форума. Работать с ребятами будут более 50 спикеров — представителей научной сферы и ведущих российских компаний. В отличие от западного подхода, где экология все больше выступает оппонентом технологий и прогресса — наш форум сформирует совершенно другой подход, когда технологии служат сохранению и улучшению окружающего мира. Эту философию мы вместе с ведущими российскими компаниями хотим донести до наших студентов. Для того, чтобы в основе всех инноваций было экологическое мышление».

Ключевое внимание в деловой программе уделено таким важным вопросам, как: «Северный морской путь и технологии его развития», «Экологические технологии городов будущего», «Новая энергетика и материалы будущего» и «Природа будущим поколениям», «Управление климатом».

Команды будут работать в созданном с нуля инновационном лагере в Холмогорском районе, на родине Ломоносова. Кроме соревновательной программы для участников будет организована отдельное знакомство с красотой, историей и промышленным потенциалом Архангельской области, а также с возможностью увидеть настоящие белые ночи.