На форуме «Территория смыслов» проведет смена молодежной, национальной и медиа- политики

В текущем году, который объявлен Годом единства народов России, форум «Территория смыслов» впервые проведёт смену для представителей сферы молодёжной, национальной и медиа- политики. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На новую смену приглашают молодых людей в возрасте до 35 лет, которые относятся к категории профильных специалистов, работающих в региональных органах исполнительной власти (РОИВ) и органах местного самоуправления (ОМСУ), а также представители молодёжных объединений и различных движений.

Смена пройдет с 20 по 24 июля текущего года на базе Мастерской управления «Сенеж», которая находится в подмосковном Солнечногорске.

Подать заявку на участие можно до 4 мая включительно. Для этого необходимо перейти на платформу ФГАИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/events/5f2b91f0-8377-421e-991a-1dc795056226.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» (в тексте далее используются названия «Территория смыслов» или просто форум) входит в число ведущих площадок, входящих в экосистему проекта Росмолодёжь.Форумы.

История форума ведёт свой отсчёт с 2015 года. За прошедшие годы он сумел сплотить свыше 50 тысяч участников. Все эти люди готовы отвечать на современные глобальные вызовы, а также налаживать результативный диалог между молодым поколением, обществом и государством.

