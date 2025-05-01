На форуме «Сильные идеи» ведется поиск инновационных решений по кадровой теме

Стратегия развития кадров требует комплексного подхода: от прогнозирования потребностей до внедрения инновационных образовательных методик. В рамках «Национальной кадровой инициативы» (НКИ) форума «Сильные идеи для нового времени» ведется поиск решений для создания единой системы подготовки кадров, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Особое внимание уделяется проектам по прогнозированию потребностей рынка труда на 5–10 лет, подготовке специалистов будущего через новые форматы обучения, привлечению школьников к профессиям с помощью виртуальной реальности и геймификации, а также обучению педагогов работе с цифровыми инструментами.

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии форума в Москве.

«На предыдущих форумах в кадровом треке подавалось много интересных проектов, лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были озвучены руководству страны — они получили реальную поддержку и масштабирование», — заявил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Например, национальная киберфизическая платформа «Берлога» за год привлекла 320 тысяч пользователей и запустила игры при поддержке Института развития интернета и VK Play. Проект готовится к выходу на международный уровень, переводя материалы на английский и китайский языки.

«Берлога» активно развивается благодаря работе с регионами, образовательными учреждениями и партнёрами, включая АСИ и поручения на федеральном уровне.

С момента старта заявочной кампании всего на крауд-платформу поступило более 10 тыс. идей, на трек НКИ — более 1,2 тыс. идей практически со всех регионов РФ. Граждане подают проекты, способные раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику квалифицированными специалистами.