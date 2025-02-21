На форуме «Кибербезопасность в финансах» рассказали о безопасном информобмене в рамках Open API

Для успешного масштабирования проектов на основе технологии Open API важно создать надежную среду, соответствующую высоким стандартам информационной безопасности всех участников. Об этом, выступая на пленарной сессии «Открытые API: совместимость без уязвимости» в рамках форума «Кибербезопасность в финансах, заявила член Совета директоров Страхового Дома ВСК и председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех Ольга Сорокина.

Она отметила, что многим компаниям потребуется привести свои системы в соответствие с требованиями информационной безопасности, включая модернизацию инфраструктуры и использование специализированного оборудования. До вступления в силу закона об «Открытых API на финансовом рынке» участникам необходимо согласовать порядок и сроки обмена данными, а также проработать механизмы взаимодействия. Хотя текущие пилотные проекты реализуются без платформы коммерческих согласий (ПКС), она остается важным элементом, обеспечивающим получение достоверных данных с согласия клиента.

Совместная работа государства и бизнеса необходима для определения стандартов обмена информацией, так как их внедрение потребует инвестиций не только в инфраструктуру, но и в перестройку бизнес-процессов. Это касается не только финансового сектора, но и смежных отраслей, таких, как медицина. Разработанные стандарты и практики для открытых API позволят плавно перейти к Open Data.

Комитет развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех поддержал идею создания единого оператора для среды открытых API. Однако для реализации этой инициативы требуется детальная проработка, включая выбор формы организации оператора: будет ли это централизованная структура, что может увеличить затраты, или децентрализованная модель.

Единый оператор сможет решить несколько задач: контроль за соблюдением стандартов обмена и информационной безопасности, проверка соответствия требованиям сертификации, а также выполнение соглашений об уровне обслуживания (SLA).

Сорокина привела примеры успешного использования открытых API в работе Страхового Дома ВСК, включая автоматическую пролонгацию договоров цифровой ипотеки с банками, а также проекты взаимодействия с «ЭРА-ГЛОНАСС» для урегулирования убытков по ОСАГО. Она также выделила перспективы масштабирования пилота по цифровому согласованию обслуживания по ДМС, что позволит ускорить обмен данными между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями. Это не только повысит качество данных и эффективность обработки документов, но и ускорит предоставление медицинских услуг, улучшив уровень сервиса для клиентов.

Она выразила благодарность Банку России, Ассоциации ФинТех, ФНС и Минздраву РФ за сотрудничество в области нормативного регулирования. В октябре прошлого года были утверждены цифровые форматы документов для обмена данными между медицинскими организациями и страховыми компаниями. Стандарты API разработаны на основе этих документов и тестируются на площадке Ассоциации ФинТех.

«Ассоциация ФинТех играет ключевую роль в продвижении стандартов и практик использования Open API и Open Data, что способствует развитию всей отрасли, и является ярким примером того, что бизнес может быть услышанным. Уже сейчас мы стоим на пороге серьезных изменений и тестируем Open Data в медицине. Мы успешно прошли первый этап пилота — он показал нам, что нужно изменить, улучшить. Важно, чтоб закон об открытых API учитывал наработанные практики и проведенные пилоты, был рамочным и позволил бесшовно перейти на Open Data», — отметила Сорокина.