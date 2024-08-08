На фестивале «Подмосковье без границ» представлен «Москвич» с ручным управлением

Автомобили «Москвич» с ручным управлением будут в скором времени выдавать участникам СВО, получившим тяжелую травму, сказал журналистам председатель всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы, параолимпийский чемпион Михаил Терентьев.

«На фестивале «Подмосковье без границ» представили автомобиль «Москвич» с ручным управлением», - рассказал Терентьев.

Депутат добавил, что 6 мая в Госдуме РФ был принят законопроект, который позволит обеспечить автомобилями с ручным приводом ветеранов СВО, которые получили тяжелые ранения.

«В законе говорится о том, что фонд «Защитники Отечества» может выдавать автомобили с ручным приводом участникам СВО, которые получили тяжелую травму и не могут быть протезированы, так как у них серьезная или спинальная травма», - сказал он.

Терентьев поделился надеждой, что это поможет им быть более активными, что касается и жителей более отдаленных регионов.

Депутат также обратил внимание, что всем субъектам Российской Федерации стоит равняться на Подмосковье, в котором уже создана безбарьерная среда.

«Это огромное подспорье в социальной интеграции, участия в различных массовых событиях», - отметил Терентьев.

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Участники специальной военной операции (СВО), получившие тяжелые ранения в ходе украинского конфликта, могут бесплатно получить от государства автомобиль с ручным приводом. Для этого им необходимо будет получить заключение специалистов врачебной комиссии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.