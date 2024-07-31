На егорьевской экоферме выращивают элитный виноград

На экоферме «Виноградная лоза» провели экскурсию для представителей администрации округа и специалистов Подмосковных питомников. Эта экоферма находится в 5 километрах от Егорьевска в деревне Акатово. Здесь есть все, что нужно для отдыха на природе, а также теплицы с элитным виноградом. Его выращиванием в условиях подмосковного климата вот уже 5 лет занимается технический директор экофермы «Виноградная лоза» Сергей Никитенко, сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

На этой неделе экоферму посетили заместитель Главы городского округа Роман Заплитный, представители комитета по экономике администрации, Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, а также Подмосковных питомников. Для них Сергей Станиславович провел экскурсию по двум теплицам с более чем 80 кустами порядка 25 сортов винограда. Оборудовать закрытый грунт для выращивания винограда удалось, благодаря поддержке администрации городского округа и программе Министерства инвестиций и инноваций Московской области, по которой владельцы бизнеса смогли получить 50-процентную компенсацию затрат на установку двух теплиц.

«В Подмосковье идеальные условия для производства винограда в условиях защищенного грунта и необогреваемых теплиц. Здесь шикарные условия для производства столовых сортов винограда. На сегодняшний день у нас около 25 сортов и 100 кустов с урожайностью в 20 килограммов», — говорит Сергей Никитенко.

У гостей экофермы была возможность не только увидеть условия выращивания винограда, но и попробовать разные сорта и поделиться своим мнением на дегустации. В планах руководства агрокомпании вывести виноград и саженцы для реализации на рынок. Также в перспективе и расширение программы экотуризма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.