На бульваре Победы в Ступине сделают видеонаблюдение и проложат линии освещения

На бульваре Победы в округе Ступино завершается демонтаж старого покрытия, начались работы по устройству корыта под основание ДТС. На объекте также вырыты траншеи для укладки кабелей освещения и видеонаблюдения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На бульваре пешеходная зона сохранится, расширится зона с зелеными насаждениями. Здесь можно будет отдохнуть на лавочках или качелях.

Появится также место для занятий настольным теннисом и велодорожка, которая вольется в существующую сеть веломаршрута. Установят детскую игровую площадку и воркаут.

Открыть обновленный бульвар Победы планируют перед Днем города Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.