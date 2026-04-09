На Авито Услугах появился дополнительный инструмент проверки информации об исполнителях

Авито Услуги запустили пилотный проект «Отчет об исполнителе» — инструмент дополнительной проверки информации о частных специалистах по официальным открытым источникам. Функция доступна при условии получения согласия от исполнителя и на первом этапе распространяется на категории «Няни, сиделки», «Уход за животными » и «Уборка» — там, где специалист получает доступ в дом или берет на себя уход за членом семьи. Так заказчики смогут быть более спокойны при совершении сделки, а специалисты получают дополнительный фактор доверия на платформе.

Сейчас заказчики услуги при выборе исполнителя на Авито Услугах опираются на его рейтинг и отзывы клиентов, так они могут оценить качество работы и опыт предыдущих заказчиков. «Отчет об исполнителе» дополняет эту систему другим слоем данных: сведениями из официальных открытых источников (действительность паспорта, судебные дела, сведения о розысках, залоги имущества, статус самозанятого).

Отчет формируется на основе данных, поиск которых осуществляет партнер Авито в открытых официальных источниках. Материал носит информационный характер и помогает пользователю принять взвешенное решение, но не является юридическим заключением. Заказать его можно прямо из чата с исполнителем или с его карточки. Стоимость услуги 399 рублей. После получения заявки на услугу, Авито направляет уведомление исполнителю. В случае его согласия на дополнительную проверку информации, запускается процесс формирования отчета. Если исполнитель отказался от проверки, деньги возвращаются на карту заказчика.

«В категориях, где специалист приходит домой или берет на себя уход за ребенком, барьер доверия особенно высок. Рейтинги и отзывы отвечают на вопрос „хорошо ли он работает“. „Отчет об исполнителе“ помогает узнать чуть больше о бэкграунде человека. Вместе они дают пользователю более полную картину для принятия решения», — комментирует руководитель бизнес-направления «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Александр Семочкин.

Для исполнителей это возможность выделиться: согласие на проверку информации помогает заказчику быстрее принять решение. Также инструмент будет полезен для специалистов, которые только выходят на площадку и еще не накопили социальный капитал в виде рейтинга и отзывов.\Партнером проекта выступает компания IDX, которая специализируется на предоставлении услуг удаленной идентификации личности, верификации персональных данных, развитии доверенного цифрового взаимодействия. Решение позволяет дистанционно в режиме реального времени удостоверить личность и получить информацию для независимого анализа из множества эталонных источников, в частности, государственных реестров, информационных систем крупнейших коммерческих операторов персональных данных, отдельных открытых сервисов.