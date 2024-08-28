На августовском съезде учителей Подмосковья обсудили качество образования

В министерстве образования Московской области продолжил свою работу Съезд учителей, площадка форума была посвящена системному управлению качеством образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 300 участников. Среди выступавших на съезде были начальник образовательного центра «ФЦТ»Инна Иванова, представители Корпоративного университета развития образования Лариса Кудрова и Ирина Смотрова, начальник отдела методологии и перспективной дидактики Института содержания, методов и технологий образования МГПУ Антон Кошелев, а также председатели предметных комиссий Московской области.

Работа площадки началась с видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В ходе мероприятия были представлены актуальные результаты ЕГЭ, региональных оценочных процедур, цифровые инструменты для оценки качества образования, а также опыт образовательных организаций, демонстрирующих устойчиво высокие результаты в области предметных и метапредметных достижений обучающихся.

На съезде были озвучены ключевые задачи Московской области на 2024-2025 учебный год по повышению качества образовательных результатов. Среди них: обеспечение высокого уровня результатов обучения, создание современной, комфортной и безопасной среды в школах, обеспечение образовательными ресурсами и электронными сервисами, а также стимулирование профессионального самообразования педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.