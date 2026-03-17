На 94-м году жизни скончался Патриарх Грузии Илия II

Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Ему было 93 года, сообщают « Известия ».

По данным СМИ, он умер в клинике. Об этом стало известно 17 марта.

Илия II (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился в 1933 году. Он был избран на патриарший престол 23 декабря 1977 года, а спустя два дня состоялась его интронизация.

Будущий предстоятель Грузинской православной церкви получил образование в Московских духовных семинарии и академии. В 1960 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «История Иверского монастыря на Афоне».

