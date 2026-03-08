На 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова

Умерла советская балерина Нинель Петрова. Ей был 101 год, сообщил Мариинский театр в Telegram-канале .

«Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова», — говорится в сообщении.

Петрова закончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу присоединилась к труппе Кировского (Мариинского) театра, в котором выступала до 1968 года.

После ухода со сцены она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры» и преподавала в Ленинградской консерватории.

Ранее в Санкт-Петербурге умер актер и первый проректор Российского государственного института сценических искусств Арвид Зеланд. Ему было 58 лет.

