Мытищи присоединились к экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Жители Мытищ вышли на посадку деревьев, которая проходила в рамках экоакции «День в лесу. Сохраним лес вместе». В обновленном сквере около предприятия «ОКБ КП» высадили более 50 саженцев, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

«Сегодня мы с вами отмечаем символическое открытие нового сквера, который был заложен в прошлом году. Это место стало по-настоящему светлым, уютным и комфортным. А с новыми деревьями, которые мы здесь посадим, оно станет еще лучше», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Вооружившись лопатами, облачившись в перчатки, мытищинцы приступили к работе. Озеленители-добровольцы с ответственностью подошли к делу, соблюдая все необходимые правила: как правильно посадить дерево, как прикопать его, как полить и укрепить, чтобы при первом же ветре саженцы не упали.

Уже через несколько лет саженцы туи, клена, ореха, каштана и сирени станут настоящим украшением нашего города.«Мы живем неподалеку от этого места и часто приходим сюда с детьми, чтобы насладиться красотой природы. Поэтому, когда мы узнали о планах по посадке деревьев, то сразу же решили принять участие», — поделилась жительница Мытищ Диана. Акция продлится до 29 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.