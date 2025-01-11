Мытищинцев приглашают принять участие в экоакции

Первая в новом году экологическая акция по сбору сырья, предназначенного для переработки, пройдет в воскресенье, 12 января, с 12 до 14 часов у ТЦ 4Daily. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Как отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзоры, экоакции проходят в нашем городе не в первый раз и находят отклик у мытищинцев.

Традиционно на площадке проведения акции организаторы — эковолонтеры ждут макулатуру, стекло, пластик и многое другое, что может быть востребовано в качестве составных компонентов на производстве.

Организаторы традиционно обращаются к участникам с просьбой: вещи нужно будет заранее отсортировать по фракциям, они должны быть чистыми, сухими и компактно сложенными. Эта акция — отличный повод для всей семьи провести время вместе, занимаясь полезным делом. Родители могут объяснить детям важность бережного отношения к природе, показывая пример на практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.