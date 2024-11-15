Жителей Мытищ приглашают участвовать в Военно-патриотическом диктанте

Третья ежегодная Всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант — 2024» пройдет в Мытищах 18 ноября в 10:00. Вопросы будут охватывать различные аспекты военной истории нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2022 и 2023 годах в акции уже приняли участие более 360 тысяч человек, а для проведения тестирования было организовано 632 площадки на базе образовательных, научных и общественных организаций.

Все желающие старше 14 лет могут принять участие как в очном формате, так и онлайн на сайте (https://diktant.avangard-online.ru/). Задания составлены на основе исторических фактов, биографий известных личностей и произведений искусства, что позволит участникам погрузиться в мир военной истории.

Победители, набравшие более 30 баллов, получат ценные призы, включая экскурсию в Москву на выходные и возможность посетить «Лагерь настоящих героев» в Кубинке. Ценные призы будут разыграны в официальной группе центра «Авангард» в ВКонтакте.

Диктант организован учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при поддержке министерства обороны Российской Федерации.

К написанию диктанта допускаются желающие возрастом от 14 лет.

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