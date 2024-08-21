Мытищинцам рассказали о новой схеме мошенничества

Злоумышленники используют новую схему кражи денег у населения, создавая виртуальные карты на имя жертвы. Однако для использования этих карт мошенники должны получить доступ к личному кабинету человека, сообщили в администрации городского округа Мытищи .

Злоумышленники используют новую схему кражи денег у населения, создавая виртуальные карты на имя жертвы.

Однако для использования этих карт мошенники должны получить доступ к личному кабинету человека.

Чтобы избежать кражи, мытищинцам рекомендуется быть осторожными в общении с незнакомыми людьми и не предоставлять им личную информацию и коды из SMS. Также важно следить за уведомлениями от банков и проверять количество открытых счетов в мобильном приложении.

При возникновении подозрений о несанкционированном доступе к личному кабинету следует немедленно сменить пароль и коды банковских карт. Стоит проявить бдительность, если вы не заказывали новую карту, а вам поступило уведомление о ее выпуске — в этом случае оперативно свяжитесь с банком и все выясните.

Следует позаботиться о безопасности ваших денег — смените пароль в приложении, а также от банковских карт. Также в ГУРБ советуют не хранить крупные суммы на картах, которые предназначены для интернет-покупок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.