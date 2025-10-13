Мытищинские школьники посетили с экскурсией МГТУ имени Баумана

Девятиклассники мытищинской школы № 6, изучающие профильную физико-математическую программу, посетили с экскурсией МГТУ им. Баумана. Ребята познакомились с историей одного из ведущих технических вузов страны, узнали об образовательном потенциале учебного заведения, его центрах и лабораториях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маршрут «Научный», по которому прошлись будущие «технари», пролегал по самым передовым, современным и технологическим корпусам, в том числе, по недавно отстроенному «Кампусу Будущего». Ребята побывали в Кластере Технологий защиты природы, в Центре НТИ по цифровому материаловедению, посетили Bauman Digital World, а также Конгресс-центр.

Мытищинская школа № 6 не один десяток лет ведет подготовку выпускников инженерно-технического профиля — многие из них продолжают обучение в МГТУ им. Баумана. По завершении экскурсии организаторы пожелали ребятам успехов, отметив, что будут рады видеть их в стенах университета уже студентами.

