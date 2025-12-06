Мытищинские юнармейцы стали победителями соревнований в Подольске

4 декабря в открытых соревнованиях по спортивному лазертагу приняли участие 36 сильнейших юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов из Москвы, Московской области, Калуги и Воронежа. Среди них — младшая команда «Аврора» из городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир проходил в двух возрастных категориях. Участники соревновались в выполнении нескольких задач.

Ребята из младшей команды «Аврора» продемонстрировала блестящую подготовку, четкую тактику и отличный командный дух. В финальной схватке они одержали победу над сильным соперником из Воронежа, завоевав первое место.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, ребята регулярно побеждают и занимают призовые места на соревнованиях, хорошо учатся, развиваются в самых разных направлениях.

«Юнармейцы городского округа Мытищи — это наша гордость и пример для подражания», — сказала Купецкая

