Мытищинские юнармейцы продемонстрировали свои возможности на Дне открытых дверей

8 октября в Доме Юнармии на базе школы № 3 им. Б. А. Феофанова состоялся День открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Участники мероприятия получили возможность познакомиться с работой и направлениями Дома Юнармии, а также под руководством опытных наставников и старших товарищей — юнармейцев — принять участие в различных мастер-классах: сборка и разборка автомата Калашникова, управление наземными и воздушными дронами, прохождение полосы препятствий, туристическая подготовка, включая скалодром, и оказание первой доврачебной помощи.

Руководитель юнармейского отряда «Молодая гвардия» Светлана Чижевская рассказала, что у участников была интересная система распределения: «Мы сформировали 10 команд, в каждой из которых были представители разных школ. Наша цель — подружить, сплотить ребят, дать им опыт взаимодействия с незнакомыми людьми».

Основная задача молодежного объединения — воспитание здорового, гармоничного, полноценного человека, гражданина нашей страны.

«Здесь воспитывают в подрастающем поколении настоящую бодрость духа. Юнармейцы — активные мальчишки и девчонки с правильными жизненными установками, патриоты не просто слова, но и дела», — отметила заместитель главы городского округа Ольга Сидоркина.

В рамках мероприятия провели «открытый микрофон», где ребята смогли задать свои вопросы. Особое внимание привлек вопрос ученицы 4-го класса Ксении Вельмакиной:

«Что значит быть на войне? Это значит столкнуться с пределом человеческих возможностей, увидеть, как хрупка жизнь и как легко она может быть оборвана. Это значит понять, что такое истинное братство. Это значит потерять часть себя, но и обрести новую, закаленную в огне силу. Быть на войне — это воевать. За любовь, добро и родину», — сказал руководитель Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов.

День открытых дверей стал прекрасной возможностью для гостей мероприятия поближе познакомиться с юнармейцами и их деятельностью.

