Мытищинская деревня Семкино отметила трехсотлетие

В деревне Семкино городского округа Мытищи отметили трехсотлетие населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Поздравляю вас этим замечательным днем, желаю процветания вашей деревне, а также здоровья, долголетия и успехов жителям», — сказал заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Программа мероприятия была насыщенной: мастер-классы по росписи домиков и камней акриловыми красками, конкурсы, концертная программа и вкусные угощения. Одним словом, все, чем славятся добрые деревенские праздники. По сложившейся традиции, самые неравнодушные и активные жители были награждены Почетными грамотами.

Выступления артистов вызывали у зрителей бурные аплодисменты, многие из присутствовавших подпевали всем известные мотивы. Праздник получился по-настоящему добрым и домашним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.