Мытищи стали лучшим в Подмосковье округом по борьбе с незаконной торговлей

Пресечение несанкционированной торговли обсудили на совещании с участием заместителей главы городского округа Павла Нуштаева и Геннадия Федичева, а также руководителей отделов полиции «МВД „Мытищинское“. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что городской округ Мытищи — лучший в регионе по борьбе с незаконной торговлей, благодаря ежедневному вниманию к этому вопросу и полученному круглосуточному доступу к камерам «Безопасный регион». Весомых результатов удалось достичь совместными усилиями сотрудников управления и правоохранительных органов. Так, благодаря колоссальным усилиям, а также применению более суровых наказаний к нарушителям, на станционной площади это явление уже практически не встретишь.

В ходе совещания обсудили возможность проведения совместных с полицией рейдов по пресечению несанкционированной торговли, а также включения выявленных адресов, где такое явление можно встретить, в ежедневные рейды сотрудников ППС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.