Музыканты Балашихи стали лауреатами II степени на конкурсе «Талантливая Россия»

Юные пианистки София Козлова и Виктория Ковалева из микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха получили звания лауреата Международного конкурса «Талантливая Россия». Конкурс искусств и творчества организован продюсерским центром музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ», сообщает пресс-служба администрации округа.

Девочки получили дипломы лауреата второй степени в номинации «Инструментальное исполнительство» в группе «Фортепиано», в возрастной категории 8-10 лет. Виктория Ковалева исполнила композицию «Сонатина» Муцио Клементи, а София Козлова выступила с произведением Иоганна Баха «Волынка».

Преподаватель — Марина Скокова была награждена благодарственным письмом за вклад в сохранение и развитие национальной культуры и активное художественно-эстетическое воспитание детей.

Оценивали выступления команда профессионалов: Николай Федоренко — президент центра «БЭСТ», Николай Бурьяновский — преподаватель МГИК, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», Мария Корпусова — преподаватель Института Театрального искусства имени И. Д. Кобзона и член Союза театральных деятелей РФ, Светлана Коваленко — актриса театра и кино, солистка Театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина.

Международный продюсерский центр «БЭСТ» проводит творческие конкурсы для молодых талантов по всей России и Республиках СНГ.

