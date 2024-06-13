Музыкант из Москвы поборется за победу на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии

В России завершился отборочный этап международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC, который состоится в Сербии с 31 августа по 3 сентября, сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Россию представят 14 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет из семи регионов. От Москвы в Сербию поедет вокалистка София Федорова.

В программе Kustendorf CLASSIC — мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки, и главное — конкурс молодых исполнителей из России, Белоруссии и Сербии, которые поборются за главный приз — золотую матрешку. Оценивать их мастерство будут знаменитые музыканты, от России в состав жюри войдет художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.

Фестиваль учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. По традиции большое музыкальное событие пройдет в этнографической сербской деревне Дрвенград. С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Kustendorf CLASSIC — это больше, чем фестиваль классической музыки. Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей — возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы — представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов», — сказала директор программы «Родные города» Ярина Сугакова.

Как добавил народный артист РФ, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум, чтобы попасть на фестиваль, многие молодые ребята прошли большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет организуют вместе с «Родными городами».

«Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград — само место вдохновляет на творчество. Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры», — подчеркнул народный артист РФ.

В прошлом году «Музыкальная мастерская Юрия Розума» впервые прошла в столичном районе Капотня, где работает Московский нефтеперерабатывающий завод.

«Мероприятие сразу получило большой позитивный отклик. Нам удалось объединить более 100 учеников и преподавателей местных музыкальных школ на комфортной площадке Дворца культуры „Капотня“, театральный зал которого ранее был модернизирован в рамках программы „Родные города“, — заключил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.