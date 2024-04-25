Мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда

В последние годы все больше людей ищут свою вторую половинку через онлайн дейтинг-сервисы. Проведенное аналитиками сервиса «Мамба» исследование показало, насколько реально найти настоящую любовь, основываясь только на первом впечатлении, сообщает «Сноб» .

Судя по опросу, 34% мужчин в России верят в любовь с первого взгляда, в то время как среди женщин это число составляет всего 12%.

Однако, несмотря на романтические надежды, мужчинам сложнее определить, стоит ли продолжать отношения после первого свидания. Всего 7% опрошенных представителей сильного пола сразу понимают, хотят ли они дальше общаться с дамой. В то же время больше половины (67%) женщин осознают уже после первой встречи, есть ли будущее у пары.

52% мужчин требуется продолжительное время общения, чтобы понять, подходит ли им избранница. Для 41% парней необходимо минимум несколько встреч, чтобы сделать окончательный вывод. В то же время если «мэтч» не произошел, 56% мужчин предпочитают плавно свести общение на нет. А 72% женщин, в свою очередь, выбирают честно заявить, что больше не хотят продолжать знакомство.

Участие в опросе приняли 1,3 тыс. респондентов по всей России.