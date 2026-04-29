Мужчину посадили за статус из сердечек в профиле Telegram

Мужчину оштрафовали и арестовали за статус в Telegram с символикой террористов

Бабушкинский районный суд города Москвы привлек к ответственности жителя столицы Владислава Ш. за два правонарушения. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в личном Telegram-канале москвича, которые связаны с символикой запрещенного «Легиона Свобода России»*, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

В рамках первого дела суд признал Владислава Ш. виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). В ходе заседания было установлено, что он размещал в мессенджере надписи соответствующего содержания. За это был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Второе разбирательство, состоявшееся в тот же день, касалось публичного демонстрирования запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП России). Суд выяснил, что мужчина опубликовал в статусе своего профиля изображение трех сердец в цветах флага запрещенной организации с надписью на фоне.

Вину в совершении правонарушений мужчина не признал. Он прямо заявил в зале суда, что не планирует соблюдать российские законы. Суд отправил мужчину под административный арест на 15 дней.

*Украинское вооруженное формирование «Легион Свобода России» признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

