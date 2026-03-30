Мужчина погиб в результате катания на крыше автомобиля в Приморье

В Уссурийске Приморского края мужчина катался на крыше машины. В результате он погиб, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Suzuki Jimny начал движение в сторону поселка Тимирязевский. Однако на крыше машины у него ехал пассажир.

Во время движения автомобиля 27-летний пассажир упал с крыши. По итогу он получил повреждения, от которых скончался на месте.

При этом после ДТП водитель скрылся с места произошедшего.

По подозрению в преступлении задержали 27-летнего жителя поселка Тимирязевский. При этом у нарушителя не было с собой водительского удостоверения.

