Мурманские ученые выпустили в реки 100 тысяч мальков редких видов рыб за 4 года

Ученые из Мурманской области разработали проект « Полноцикловая технология с применением искусственных гнезд-инкубаторов икры », который позволяет восстанавливать популяцию редких видов рыб. За четыре года реализации проекта удалось инкубировать 100 тысяч мальков. Проект победил на Зеленой премии — 2025 в номинации «Устойчивые практики агропромышленном комплексе», передает пресс-служба Российского экологического оператора.

В 2021 году «Кольская горно-металлургическая компания» совместно с Институтом биологии Карельского научного центра РАН запустила научно-исследовательские работы по апробации технологий и устройств для воспроизводства ценных промысловых видов рыб.

Разработчики запатентовали более 10 различных модификаций гнезд-инкубаторов икры кумжи и семги. Эффективность инкубации икры и выхода малька относительно обычного нереста увеличилась на 85-95%. Устройства апробированы на реках Монча, Тиханка, Кумужья и Умба. К 2025 году инкубировано около 100 тысяч мальков, которые успешно вышли в реку.

«В дальнейшем КГМК планирует масштабировать отработанные технологии и устройства на реках Арктической зоны России, особенно на урбанизированных территориях, где численность лососевых рыб была сокращена или утеряна», — сообщили в пресс-службе РЭО.