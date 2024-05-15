Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» прошел в Мытищах

Шестнадцать команд юных инспекторов движения из образовательных учреждений городского округа Мытищи продемонстрировали свои знания правил дорожного движения на базе школы № 32 в рамках муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это традиционное мероприятие проводится при поддержке ГИБДД и управления образования администрации городского округа Мытищи.

«Конкурс позволит ученикам школ приобрести знания о правилах дорожного движения, что обезопасит их жизнь и позволит передвигаться на дорогах и улицах безопаснее», — рассказал председатель комиссии по вопросам законности и общественному контролю Общественной палаты г. о. Мытищи Алексей Тумасьев.

Участники мероприятия показали свои навыки в знании правил дорожного движения, оказании первой помощи и управлении велосипедом.

Все победители получили памятные подарки и награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.